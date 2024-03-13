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Кубок России

13 марта, 23:41

Алип: «Руководство сказало, что победа в Кубке — это обязательная задача»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Самое главное — результат 2:0, — сказал Алип. — Еще очень запомнились наши фанаты, которые сегодня 90 минут нас поддерживали. Думаю, что благодаря этому мы сегодня выиграли. Мы хорошо отыграли, были настроены на все 90 минут от начала и до конца матча. Руководство нам сказало, что победа в Кубке — это обязательная задача.

— Переживаем за вас, потому что у вас было место в стартовом составе, а теперь его нет.

— Не переживайте. Все нормально будет. Конкуренция — это всегда хорошо, — сказал Алип.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Нуралы Алип
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