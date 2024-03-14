Маричаль: «Расстроен, что проиграли «Зениту»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Расстроен, что проиграли, но играли неплохо. Сейчас есть над чем подумать, — начал футболист. — Нам немного не хватало активности в последних фазах атаки. У нас были свободные зоны, а «Зенит» пользовался контратаками. Не соглашусь, что «Зенит» забил простые мячи. Да, они воспользовались ошибками. В моменте с первым голом мы проспали игрока и недоработали. Сейчас у нас будет несколько выходных дней, а потом будем снова работать. Конечно, сконцентрируемся на чемпионате, но не будем забывать о Кубке.

— Какая атмосфера в команде?

— Мы стараемся работать изо дня в день. Каждая игра для нас важна. Мы готовимся к каждому матчу. Естественно, амбиции у нас самые высокие.

— Фанаты «Зенита» за воротами «Динамо» сильно мешали после двух пропущенных голов?

— Нельзя сказать, чтобы мешали. Но у «Зенита» очень много болельщиков. Они всегда приходят на все матчи, поддерживают команду. Конечно, это очень хорошо. Они были очень активны, их было слышно. Но нельзя сказать, что они нам мешали, — сказал Маричаль.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.