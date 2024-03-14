Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

14 марта, 00:06

Маричаль: «Расстроен, что проиграли «Зениту»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Николас Маричаль прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Расстроен, что проиграли, но играли неплохо. Сейчас есть над чем подумать, — начал футболист. — Нам немного не хватало активности в последних фазах атаки. У нас были свободные зоны, а «Зенит» пользовался контратаками. Не соглашусь, что «Зенит» забил простые мячи. Да, они воспользовались ошибками. В моменте с первым голом мы проспали игрока и недоработали. Сейчас у нас будет несколько выходных дней, а потом будем снова работать. Конечно, сконцентрируемся на чемпионате, но не будем забывать о Кубке.

— Какая атмосфера в команде?

— Мы стараемся работать изо дня в день. Каждая игра для нас важна. Мы готовимся к каждому матчу. Естественно, амбиции у нас самые высокие.

— Фанаты «Зенита» за воротами «Динамо» сильно мешали после двух пропущенных голов?

— Нельзя сказать, чтобы мешали. Но у «Зенита» очень много болельщиков. Они всегда приходят на все матчи, поддерживают команду. Конечно, это очень хорошо. Они были очень активны, их было слышно. Но нельзя сказать, что они нам мешали, — сказал Маричаль.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Николас Маричаль
2
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алип: «Руководство сказало, что победа в Кубке — это обязательная задача»

«Родина» — «Урал»: видеообзор матча FONBET Кубка России