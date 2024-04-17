Родригао о матче со «Спартаком»: «В целом, довольны, так как выполнили основную задачу»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в ответной игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Два чувства сейчас внутри. Первое — небольшая грусть от того, что не удалось победить дома, в родных стенах. Второе — в целом, довольны, так как прошли дальше и выполнили основную задачу.

— Есть ли что-то общее с прошлыми матчами со «Спартаком»?

— Все игры разные. Нет похожих. Безусловно, их объединяет то, что когда «Спартак» играет в гостях, то действует более закрыто, плотно опекает и защищает. Тем не менее, у нас было много моментов для того, чтобы забить. К сожалению, не реализовали свои шансы. Такое бывает. Задача была победить. Теперь нужно отдохнуть и думать о следующей игре.

— Есть ли проблема с точки зрения реализации моментов, вспоминая игру с «Краснодаром»?

— Не скажу, что есть какая-то проблема. Мы много внимания уделяем на тренировке отработке этих моментов. Сегодня у многих игроков был шанс забить гол. Отмечу вратаря соперника: он спасал ворота от многих наших атак. Мы продолжим тренировать эти моменты.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе Пути регионов против «Динамо».