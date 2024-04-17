«Зенит» — «Спартак»: Соболев и Сергеев выйдут в старте, Клаудиньо и Угальде — в запасе

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы перед ответным матчем в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча начнется в 19.30 мск. «Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Родригао, Эракович, Барриос, Ахметов, Вендел, Мантуан, Артур, Сергеев. Запасные: Кержаков, Васютин, Алип, Караваев, Ерохин, Педро, Коваленко, Мостовой, Клаудиньо, Васильев, Изидор, Кассьерра. «Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Даурте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев. Запасные: Свинов, Тихомиров, Джикия, Маслов, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Медина, Угальде, Бонгонда, Рощин. Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1, дублем отметился Педро. За «Спартак» единственный гол забил Манфред Угальде. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.