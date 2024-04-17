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Кубок России

Сегодня, 18:30

«Зенит» — «Спартак»: Соболев и Сергеев выйдут в старте, Клаудиньо и Угальде — в запасе

Руслан Минаев
Страхиня Эракович и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы перед ответным матчем в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча начнется в 19.30 мск.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Родригао, Эракович, Барриос, Ахметов, Вендел, Мантуан, Артур, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Васютин, Алип, Караваев, Ерохин, Педро, Коваленко, Мостовой, Клаудиньо, Васильев, Изидор, Кассьерра.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Даурте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

Запасные: Свинов, Тихомиров, Джикия, Маслов, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Медина, Угальде, Бонгонда, Рощин.

Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1, дублем отметился Педро. За «Спартак» единственный гол забил Манфред Угальде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
11
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