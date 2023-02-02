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Сегодня, 01:35

41-летний Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото Сергей Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы».

«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.

С Бузовой мы дружим, и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, которое мы создаем с Орещуком, тоже правда», — цитирует Павлюченко Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

«Уфа» после 20 туров в ФНЛ идет на 16-м месте, набрав 18 очков.

 
Гонсало Игуаин, Жерар Пике, Роман Павлюченко. Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году

 

Источник: https://t.me/karpinside/27332
Роман Павлюченко
ФК Уфа
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