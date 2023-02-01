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Сегодня, 20:20

Главный тренер «Рубина»: «Сезон тяжелый, игр много. Нужно, чтобы все были в тонусе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Навбахором» (6:0).

— Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч. Даже во втором тайме молодежь тоже удачные голы забили. А первый тайм — это отправная точка нашей игры, попытка доминировать на чужой половине поля с активным участием крайних защитников.

— Во всех матчах выходят разные центральные защитники. Смотрите сочетания?

— Конечно. Во-первых, всем ребятам даем играть, меняем местами. Разве что Мартынович застолбил центральную позицию. Во втором тайме в этой позиции попробовали Егора Тесленко. Ищем варианты. Думаю, в сезоне придется играть многим. Сезон тяжелый, игр много. Могут быть травмы, дисквалификации. Нужно, чтобы все были в тонусе.

— У нас пополнение в тренерском штабе. Расскажите, чем будет заниматься Сергей Никитин.

— Он старший тренер, это сильный методист из РФС. Еще один весомый голос в тренерском штабе.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-utkulbaev-pervyy-taym-eto-otpravnaya-tochka-nashey-igry

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
0
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Сергей Никитин вошел в тренерский штаб «Рубина»