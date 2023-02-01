Главный тренер «Рубина»: «Сезон тяжелый, игр много. Нужно, чтобы все были в тонусе»

Сегодня, 20:20
Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Навбахором» (6:0).
— Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч. Даже во втором тайме молодежь тоже удачные голы забили. А первый тайм — это отправная точка нашей игры, попытка доминировать на чужой половине поля с активным участием крайних защитников.
— Во всех матчах выходят разные центральные защитники. Смотрите сочетания?
— Конечно. Во-первых, всем ребятам даем играть, меняем местами. Разве что Мартынович застолбил центральную позицию. Во втором тайме в этой позиции попробовали Егора Тесленко. Ищем варианты. Думаю, в сезоне придется играть многим. Сезон тяжелый, игр много. Могут быть травмы, дисквалификации. Нужно, чтобы все были в тонусе.
— У нас пополнение в тренерском штабе. Расскажите, чем будет заниматься Сергей Никитин.
— Он старший тренер, это сильный методист из РФС. Еще один весомый голос в тренерском штабе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования