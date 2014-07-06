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Мелбет-Первая Лига

6 июля 2014, 18:38

Президенту ФНЛ понравился матч открытия

Григорий ГУРЕЕВ
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Президент ФНЛ Игорь Ефремов, посетивший матч открытия первенства ФНЛ "Луч-Энергия" – "СКА-Энергия" (1:1), отметил неплохой футбол в исполнении обеих команд. Он также подчеркнул, что был рад приехать во Владивосток, где всегда царит хорошая футбольная атмосфера.

– Как только стало известно, что новый сезон откроется дальневосточным дерби, у меня ни на минуту не возникло мысли, что такую игру можно пропустить, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Ефремова. – Во Владивосток приезжать люблю – здесь всегда хорошая футбольная атмосфера. Что касается самого матча, то он также очень понравился, команды показали неплохой футбол. Не в обиду хозяевам будет сказано, но мне показалось, что во втором тайме "СКА-Энергия" действовал чуть получше.

Источник: 1fnl.ru
ФК Луч (Владивосток)
ФК СКА-Хабаровск
Игорь Ефремов
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