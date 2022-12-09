Аджоев отказался отвечать на вопрос о будущем Кононова в тульском «Арсенале»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев не стал комментировать будущее главного тренера команды Олега Кононова.

«Все ответы будут после 18 декабря. Остается ли Кононов? Говорю же, все расскажу после окончания чемпионата мира», — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева.

Кононов возглавляет «Арсенал» с июня нынешнего года, его контракт действует до конца сезона-2022/23.

После 20 туров нынешнего розыгрыша первой лиги команда из Тулы занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками.