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Сегодня, 17:08

Агент Савича рассказал, что защитник хочет остаться в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Асхат Идризович, представляющий интересы экс-защитника «Торпедо» Игора Савича высказался о будущем своего клиента.

«Игор действительно больше не имеет отношения к «Торпедо». Мы достигли договоренности с президентом клуба об уходе, это лучшее решение для всех сторон. Игор хотел бы остаться в России, но этот вариант маловероятен, на данный момент у нас нет ни одного предложения от российских клубов. Если бы кто-то обратился, мы бы приняли предложение. Так что, скорее всего, он продолжит карьеру где-то за рубежом», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

22-летний босниец выступал за «Торпедо» с сентября прошлого года. Он провел 19 матчей за московский клуб, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-savicha-igor-hotel-by-ostat-sya-v-rossii-no-predlozhenij-net/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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