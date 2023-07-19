Агент Савича рассказал, что защитник хочет остаться в России

Агент Асхат Идризович, представляющий интересы экс-защитника «Торпедо» Игора Савича высказался о будущем своего клиента.

«Игор действительно больше не имеет отношения к «Торпедо». Мы достигли договоренности с президентом клуба об уходе, это лучшее решение для всех сторон. Игор хотел бы остаться в России, но этот вариант маловероятен, на данный момент у нас нет ни одного предложения от российских клубов. Если бы кто-то обратился, мы бы приняли предложение. Так что, скорее всего, он продолжит карьеру где-то за рубежом», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

22-летний босниец выступал за «Торпедо» с сентября прошлого года. Он провел 19 матчей за московский клуб, не отметившись результативными действиями.