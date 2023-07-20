КДК РФС оштрафовал «Черноморец» на 220 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Черноморец» на 220 тысяч рублей, сообщается на сайте РФС.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за необеспечение «Черноморцем» общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями порядка, за неправомерные действия фанатов, а также бросание болельщиками предметов на прилегающую к футбольному полю территорию клуб во время матча первого тура первой лиги с «Аланией» (1:1) суммарно оштрафован на 220 тысяч рублей. За другие нарушения команда получила штраф в размере 25 тысяч рублей.

«Аланию» оштрафовали на 50 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.

Перед матчем один из болельщиков владикавказской команды попытался сорвать основной баннер «Черноморца» около фанатской трибуны клуба в ответ на кражу флага «Алании». После этого сотрудники стадиона, опасаясь вмешательства активных фанатов новороссийского клуба, увели нарушителя. Позднее в потасовку вступили футболисты «Алании».