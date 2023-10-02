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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:23

«Химки» на выезде обыграли «Акрон» и поднялись на третье место в первой лиге

Руслан Минаев
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«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура первой лиги — 2:0.

У подмосковного клуба забивали Сергей Терехов и Александр Руденко.

На 78-й минуте пенальти не реализовал форвард хозяев Андрес Понсе.

«Химки» одержали вторую победу подряд и поднялись на третье место в первой лиге — 20 очков. В следующем матче команда Андрея Талалаева примет «Аланию» 9 октября.

У «Акрона» 18 очков и 7-е место. В следующем туре команда Евгения Калешина встретится на выезде с махачкалинским «Динамо» 8-го числа.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
02 окт, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:2
Химки

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Первая лига
ФК Акрон
ФК Химки
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