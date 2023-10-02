«Химки» на выезде обыграли «Акрон» и поднялись на третье место в первой лиге

Сегодня, 18:23
«Химки» на выезде победили «Акрон» в матче 12-го тура первой лиги — 2:0.
У подмосковного клуба забивали Сергей Терехов и Александр Руденко.
На 78-й минуте пенальти не реализовал форвард хозяев Андрес Понсе.
«Химки» одержали вторую победу подряд и поднялись на третье место в первой лиге — 20 очков. В следующем матче команда Андрея Талалаева примет «Аланию» 9 октября.
У «Акрона» 18 очков и 7-е место. В следующем туре команда Евгения Калешина встретится на выезде с махачкалинским «Динамо» 8-го числа.
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