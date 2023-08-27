«Акрон» проиграл «Тюмени» и потерял очки в третьем матче подряд

«Акрон» дома проиграл «Тюмени» в матче 7-го тура первой лиги — 1:2.

Первый гол в игре забил на 6-й минуте нападающий тольяттинского клуба Андрес Понсе. На 71-й минуте форвард тюменцев Евгений Татаринов сравнял счет, а на 90+2-й Антон Синяк вывел гостей вперед.

«Акрон» в последних трех матчах один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Команда с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» находится на 2-й строчке (13 баллов).