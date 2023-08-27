«Акрон» проиграл «Тюмени» и потерял очки в третьем матче подряд

Сегодня, 18:58
«Акрон» дома проиграл «Тюмени» в матче 7-го тура первой лиги — 1:2.
Первый гол в игре забил на 6-й минуте нападающий тольяттинского клуба Андрес Понсе. На 71-й минуте форвард тюменцев Евгений Татаринов сравнял счет, а на 90+2-й Антон Синяк вывел гостей вперед.
«Акрон» в последних трех матчах один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Команда с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» находится на 2-й строчке (13 баллов).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
7
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
8
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
9
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
10
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
13
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
14
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|4 : 2
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|1 : 2
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 4
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -