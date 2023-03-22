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Сегодня, 14:02

Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды.

49-летний специалист подписал контракт с клубом из Владикавказа на полтора года с опцией продления еще на один год.

Предыдущим местом работы Василенко был «Факел». Тренер возглавлял воронежскую команду с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года.

«Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 40 очками в 23 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Владимир Белявский, который работал в клубе с июня 2022 года.

Источник: https://t.me/fcalania/7492
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
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