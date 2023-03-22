Владелец «Акрона» назвал минимальную и максимальную зарплаты в своей команде

Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» назвал минимальную и максимальную зарплаты игроков в своей команде.

— По подсчетам сайта Transfermarkt, сейчас ваш состав стоит 7 миллионов евро, и вы по этому показателю занимаете 10-е место в первой лиге. По вашему ощущению, это верные цифры?

— Наверное, да.

— Какая у вас высшая и низшая зарплаты игроков в команде?

— Минимальная — 50 тысяч рублей, максимальная — 560 тысяч. Как мне кажется, по зарплатам мы идем в середине лиги.

Ранее Морозов заявил, что ставит перед клубом цель выйти в РПЛ.