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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:45

«Арсенал» — «Кубань»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Видеотрансляция матча ФНЛ «Арсенал» — «Кубань» начнется в 18.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики тульского «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал»
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22 октября тульский «Арсенал» сыграет в домашнем матче против «Кубани» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Арсенал» в городе Тула. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию противостояния «Арсенал» — «Кубань» в прямом эфире бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 18.00 мск.

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Формальные события встречи «Арсенал» — «Кубань» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Арсенал» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань» с 12 баллами располагается на 17-й строчке.

В прошлом туре туляки сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1), а «Кубань» победила «Торпедо» (2:1).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
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