«Химки» на выезде обыграли тульский «Арсенал»

«Химки» в гостях одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 27-й минуте открыл Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти. Второй мяч на 84-й минуте забил Олег Исаенко.

«Химки» с 14 очками поднялись на седьмое место в первой лиге. «Арсенал» с 10 баллами идет на 13-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре туляки на своем поле примут «Шинник». Игра пройдет 17 сентября. «Химки» в этот же день в гостях встретятся со «СКА-Хабаровск».