«Торпедо» на своем поле примет «Акрон» в рамках 9-го тура первой лиги в понедельник, 11 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Прямой эфир противостояния «Торпедо» — «Акрон» можно бесплатно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало трансляции в 19:20 по московскому времени. Также все игры первой лиги в сезоне 2023 / 24 транслируются в официальной группе ФНЛ в соцсети «ВКонтакте».

«Торпедо» имеет в своем активе 11 очков, одержав 3 победы, потерпев 3 поражения и еще 2 игры завершив вничью. «Акрон» одержал 4 победы, проиграл 2 игры и еще 2 сыграл вничью. Команда набрала 14 очков.

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