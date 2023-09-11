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Сегодня, 18:00

«Торпедо» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча ФНЛ

Матч «Торпедо» — «Акрон» пройдет 11 сентября в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»
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«Торпедо» на своем поле примет «Акрон» в рамках 9-го тура первой лиги в понедельник, 11 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Россия. ФНЛ. 9-й тур
11 сент, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Акрон

Прямой эфир противостояния «Торпедо» — «Акрон» можно бесплатно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало трансляции в 19:20 по московскому времени. Также все игры первой лиги в сезоне 2023 / 24 транслируются в официальной группе ФНЛ в соцсети «ВКонтакте».

«Торпедо» имеет в своем активе 11 очков, одержав 3 победы, потерпев 3 поражения и еще 2 игры завершив вничью. «Акрон» одержал 4 победы, проиграл 2 игры и еще 2 сыграл вничью. Команда набрала 14 очков.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
9
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
10
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
11
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
12
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 2 : 2
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 1 : 1
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 1 : 2
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 0 : 2
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
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