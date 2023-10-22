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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:57

Черчесов — о матчах тульского «Арсенала»: «Я уже не нейтральный зритель, я болел за команду и мой сын здесь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от матча между тульским «Арсеналом» и «Кубанью» в рамках 9-го тура Мелбет-Первой лиги (3:1).

«Я уже не нейтральный зритель, я болел за «Арсенал». И мой сын в «Арсенале». Сегодня был хороший матч с определенной интригой. «Арсенал» начал хорошо, забили. Потом в какой-то момент отдали инициативу и за это поплатились. В конце концов заслуженная победа. Хотя такие матчи можно и проиграть (смеется)», — приводит пресс-служба клуба слова Черчесова.

В сентябре сын российского специалиста, Станислав Черчесов-младший, подписал контракт с тульским «Арсеналом». Однако пока 29-летний вратарь не провел ни одной игры в первой лиге.

На данный момент клуб из Тулы занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка.

Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/8723
Станислав Черчесов
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
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