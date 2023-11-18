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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Динамо» Мхч — «Тюмень» во Вконтакте начнется в 15.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Динамо» Махачкала
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Махачкалинское «Динамо» дома в Каспийске сыграет против «Тюмени» в матче в 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» Махачкала — «Тюмень» можно будет бесплатно в официальной группе Мелбет-Первой лиги во «ВКонтакте». Прямой эфир также пройдет в сервисе Кинопоиск и на сайте matchtv.ru.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Динамо» Махачкала — «Тюмень».

Динамовцы под руководством тренера Курбана Бердыева набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» Игоря Меньщикова лидирует в ФНЛ с 35 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Тюмень
Курбан Бердыев
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