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15 мая, 15:23

Джиоев заявил, что в последние годы «Алания» совершала подвиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Инал Джиоев мнением о ситуации, в которой оказалась команда.

«В Осетии у нас все забуксовало, когда ликвидация клуба пошла лет 10 назад. Но потом стало налаживаться, вот, стадион начали делать. Я надеюсь, что «Алания» займет свое почетное место в РПЛ. Я считаю, что в последние годы «Алания» совершала подвиг. Команда постоянно играла в гостях. У них постоянно выездные матчи, хочешь не хочешь. Свой стадион — это дополнительные очки, стимул. Все знают, какой болельщик в Осетии. Наша республика всегда жила футболом. Как только стадион сделают, мы снова его заполним. Болельщик соскучился и заждался этого момента», — приводит слова Джиоева «РБ Спорт».

После 31 матча «Алания» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Лидирует — «Балтика» (64 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/inal-dzhioev-v-poslednie-gody-alaniya-sovershala-podvig-komanda-postoyanno-igrala-v-gostyah/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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