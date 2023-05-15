Джиоев заявил, что в последние годы «Алания» совершала подвиг

Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Инал Джиоев мнением о ситуации, в которой оказалась команда.

«В Осетии у нас все забуксовало, когда ликвидация клуба пошла лет 10 назад. Но потом стало налаживаться, вот, стадион начали делать. Я надеюсь, что «Алания» займет свое почетное место в РПЛ. Я считаю, что в последние годы «Алания» совершала подвиг. Команда постоянно играла в гостях. У них постоянно выездные матчи, хочешь не хочешь. Свой стадион — это дополнительные очки, стимул. Все знают, какой болельщик в Осетии. Наша республика всегда жила футболом. Как только стадион сделают, мы снова его заполним. Болельщик соскучился и заждался этого момента», — приводит слова Джиоева «РБ Спорт».

После 31 матча «Алания» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Лидирует — «Балтика» (64 очка).