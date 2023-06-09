Экс-вратарь «Краснодара» Синицын объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, что принял решение завершить игровую карьеру.

«Я думаю, что завершил игровую карьеру. Везде идет ставка на молодых, у меня нет практики продолжительное время. Это близко к завершению, не стоит питать какие-то надежды. Рассмотрю ли варианты, если поступят? Всегда есть момент рассмотрения, почему нет? Нужно быть объективным и понимать, что сейчас кого-то заинтересовать будет тяжело», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

Последним клубом 34-летнего вратаря было махачкалинское «Динамо». В июле 2022 года клуб с футболистом приняли решение не продлевать контракт. Также Синицын играл в составе «Читы», «Енисея», «Акрона», «Нижнего Новгорода» и «Краснодара».