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Сегодня, 07:13

Экс-защитник «Спартака» Макеев о «Рубине»: «В первой лиге им будет в любом случае тяжело»

Экс-защитник «Спартака» Макеев не считает «Рубин» явным фаворитом первой лиги
Руслан Минаев

Экс-защитник «Спартака», выступающий в составе «Велеса» в первой лиге, Евгений Макеев поделился мнением о перспективах «Рубина» в этом сезоне.

33-летний россиянин не считает, что казанцы превосходят по уровню другие команды.

— Они же сейчас не лидируют с большим отрывом, — цитируют Макеева «Известия». — Наша команда с ними довольно достойно играла, могла добиться ничейного результата, но проиграла (1:2), пропустив в концовке матча. Думаю, не хватило опыта. У нас команда молодая, и мы немножечко подсели во втором тайме. «Рубин» — мастеровитый коллектив, поэтому им удалось создать пару моментов и забить.

— То есть так просто «Рубин» не вернется в РПЛ?

— Мы тоже не слабые футболисты, поэтому «Рубину» в любом случае будет тяжело. У нас здесь очень специфическая лига — много перелетов, разное качество полей. Поэтому ничего подобного — явных фаворитов тут нет.

В этом сезоне первой лиги «Рубин» набрал 19 очков и занимает 6-е место. «Велес» с 10 очками — на 16-й строчке.

Источник: https://iz.ru/1407001/aleksei-fomin/esli-finansirovanie-sokhranitsia-spartak-poboretsia-za-vysokie-mesta
Евгений Макеев
Первая лига
ФК Велес
ФК Рубин (Казань)
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