Евсеев обвинил в поражении «Кубани» яркое солнце

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:2) в матче 12-го тура ФНЛ заявил, что солнце светило слишком ярко и это мешало игре.

«Ну игру еще раньше надо было начинать, было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому пять минут нам не удались, за которые соперник забил два мяча», — цитирует Евсеева Telegram-канал Первой лиги.

Хабаровский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в первой лиге. «Кубань» с 6 очками — на предпоследнем 17-м месте.