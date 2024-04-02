Евсеев сравнил сложность работы в «Кубани» и «Локомотиве»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев заявил, что работа в краснодарском клубе не самая сложная в его карьере.

«У меня везде сложная работа. Вы думаете, что в разных лигах какие-то разные условия? Посмотрите, сколько очков сейчас у «Локомотива» после возобновления сезона, их 2. Мы тоже набрали всего 2 очка после паузы. Как думаете, Галактионову сложно? Позвоню Лоськову и спрошу, сложно ли им», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Евсеев возглавил «Кубань» в сентябре прошлого года. В 16 матчах под его руководством команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и уступила в 7 играх.