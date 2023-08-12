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Сегодня, 08:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть игры 5 тура первой лиги

5-й тур Первой лиги стартует 12 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Химки&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Химки&quot;
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Матчи 5-го тура Первой лиги сезона — 2023 / 2024 пройдут с 12 по 14 августа. «Химки» сыграют против «Родины», а «Торпедо» на выезде проведут матч с «Аланией».

Все трансляции матчей первой лиги в сезоне 2023 / 2024 размещаются в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Также игры будут доступны в приложении «Смарт ТВ» «Кинопоиска», на сайте титульного партнера лиги — компании «МЕЛБЕТ» и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Расписание 5-го тура первой лиги по футболу:

12 августа, суббота

«Ленинградец» — «Шинник» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Родина» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Сокол» — время начала матча — 18:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Черноморец» — «Арсенал» — время начала матча — 19:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

13 августа, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Акрон» — время начала матча — 10:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Енисей» — «Нефтехимик» — время начала матча -14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«КАМАЗ» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Волгарь» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

14 августа, понедельник

«Алания» — «Торпедо» — время начала матча — 17:00
Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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