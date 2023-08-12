ФНЛ: расписание матчей и где смотреть игры 5 тура первой лиги

Сегодня, 08:00
Матчи 5-го тура Первой лиги сезона — 2023 / 2024 пройдут с 12 по 14 августа. «Химки» сыграют против «Родины», а «Торпедо» на выезде проведут матч с «Аланией».
Все трансляции матчей первой лиги в сезоне 2023 / 2024 размещаются в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».
Также игры будут доступны в приложении «Смарт ТВ» «Кинопоиска», на сайте титульного партнера лиги — компании «МЕЛБЕТ» и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
«Ленинградец» — «Шинник» — время начала матча — 16:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Химки» — «Родина» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Кубань» — «Сокол» — время начала матча — 18:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Черноморец» — «Арсенал» — время начала матча — 19:30
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«СКА-Хабаровск» — «Акрон» — время начала матча — 10:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Енисей» — «Нефтехимик» — время начала матча -14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«КАМАЗ» — «Тюмень» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Волгарь» — «Динамо» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Алания» — «Торпедо» — время начала матча — 17:00
Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.