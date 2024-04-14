ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 апреля

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В воскресенье, 14 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала игр указано московское.
На первой строчке в турнирной таблице первой лиги сейчас идет «Акрон», который набрал 46 очков.
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте