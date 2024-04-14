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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 07:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 апреля

Четыре матча 27-го тура Первой лиги пройдет 14 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»
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В воскресенье, 14 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала игр указано московское.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги сейчас идет «Акрон», который набрал 46 очков.

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 апреля

  • «Сокол» — «Торпедо» (13:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

  • «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» (17:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

  • «Кубань» — «КАМАЗ» (19:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

  • «Родина» — «Ленинградец» (19:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК КАМАЗ
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)
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