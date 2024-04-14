В воскресенье, 14 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала игр указано московское.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги сейчас идет «Акрон», который набрал 46 очков.

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 апреля

«Сокол» — «Торпедо» (13:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» (17:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «КАМАЗ» (19:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Родина» — «Ленинградец» (19:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте