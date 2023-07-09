Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:20

Гаджиев объяснил назначение Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Предыдущим клубом Бердыева был «Сочи», который он возглавлял с декабря 2022-го по апрель 2023 года. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Нет ни одного тренера, у которого нет спадов, даже у самых великих. Конкуренция в футболе слишком высока, события не всегда протекают так, что тренер может на них повлиять, особенно, если это не связано с тренировочной деятельностью и спортивными составляющими. Для меня отдельные успехи или неуспехи тренеров играют гораздо меньшую роль, чем его достижения, знания его качеств. Оценка тренера должна исходить из оценки его качеств», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджиев также рассказал, быстро ли Бердыев согласился занять предлагаемый пост.

«Это же не вопрос того, чтобы я позвонил и сказал: «Бекиич, возглавь нашу команду». Мы на протяжении долгого времени поддерживаем отношения. У нас был разговор о проекте, в принципе, что я хочу. Мы подписали соглашение с РФС, как мы планируем развивать футбол в республике, какие у нас есть перспективы роста. Об этом у нас шел разговор, потому что Курбан Бекиевич — личность, которая хочет выстраивать все фундаментально», — добавил Гаджиев.

Ранее Гаджиев заявил, что Бердыев подписал бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо».

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
3
0
Читайте также
Как появился меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ: почему он может закончиться
Россия не получила приглашения на Азиатские игры. Допуск оказался гипотетическим?
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бердыев подписал бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо»