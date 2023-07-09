Гаджиев объяснил назначение Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 18:20
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
Предыдущим клубом Бердыева был «Сочи», который он возглавлял с декабря 2022-го по апрель 2023 года. Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.
«Нет ни одного тренера, у которого нет спадов, даже у самых великих. Конкуренция в футболе слишком высока, события не всегда протекают так, что тренер может на них повлиять, особенно, если это не связано с тренировочной деятельностью и спортивными составляющими. Для меня отдельные успехи или неуспехи тренеров играют гораздо меньшую роль, чем его достижения, знания его качеств. Оценка тренера должна исходить из оценки его качеств», — сказал Гаджиев «СЭ».
Гаджиев также рассказал, быстро ли Бердыев согласился занять предлагаемый пост.
«Это же не вопрос того, чтобы я позвонил и сказал: «Бекиич, возглавь нашу команду». Мы на протяжении долгого времени поддерживаем отношения. У нас был разговор о проекте, в принципе, что я хочу. Мы подписали соглашение с РФС, как мы планируем развивать футбол в республике, какие у нас есть перспективы роста. Об этом у нас шел разговор, потому что Курбан Бекиевич — личность, которая хочет выстраивать все фундаментально», — добавил Гаджиев.
Ранее Гаджиев заявил, что Бердыев подписал бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо».