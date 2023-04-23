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Сегодня, 21:00

Гаджиев оценил решение Евсеева отстранить игрока «Шинника» Галимова за ошибку в матче с «Аланией»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил решение главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева отстранить полузащитника Александра Галимова после ошибки в матче 28-го тура Первой лиги против «Алании» (0:1).

На 90+4-й минуте встречи Галимов потерял мяч недалеко от своей штрафной, после чего футболисты владикавказской команды забили единственный гол в игре. На пресс-конференции после матча Евсеев заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«Это нередкий случай. В прошлом такое происходило гораздо чаще, когда игроки не были защищены контрактами. Тогда отношение к таким роковым ошибкам было другое. Но тогда не было контрактов, и эти игроки практически не появлялись на поле, сидели на лавке. В данной ситуации игрок защищен контрактом, но мы не знаем, когда он истекает и что там прописано. Тренер может за снижение спортивной квалификации благополучно отправить футболиста во вторую команду или на индивидуальную работу. Все зависит от контракта», — приводит Vprognoze слова Гаджиева.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками в 28 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10819664-gadzhiev-vyskazalsya-o-reshenii-evseeva-otstranit-igroka-za-golevuyu-oshibku-v-matche.html
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