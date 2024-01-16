Газизов допустил, что махачкалинское «Динамо» может пригласить Кокорина в случае выхода в РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, работающий в махачкалинском «Динамо», уверен, что нападающий Александр Кокорин еще не казал последнего слова в футболе.

— Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?

— Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.

— Хотите сказать, что чемпионат Кипра — слишком низкий для него уровень?

— Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.

— Если махачкалинское «Динамо» выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».

— Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет? Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.

В сезоне-2023/24 Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах.

Махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 37 очками в 20 матчах.