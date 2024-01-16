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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:15

Газизов: «Пишут, что Бердыев может уйти из махачкалинского «Динамо»? Меня эти слухи не напрягают»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о том, как ему работается с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

— Как вам работается с Бердыевым? Что вас в нем поразило?

— Курбана Бекиевича представлять не надо. Специалист с большой буквы, всем все давно доказавший как в России, так и в еврокубках. Его победы говорят сами за себя. Но я работаю и с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым — большим человеком в нашем футболе.

— Авторитет этих специалистов на вас не давит?

— Нет, что вы? Мне очень комфортно. Я ведь получил уникальную возможность каждый день чему-то у них учиться.

— Как удалось убедить Бердыева возглавить махачкалинское «Динамо»? У него же были какие-то сомнения?

— Сейчас нет смысла обсуждать большого тренера. Он все взвесил, сделал выбор в пользу махачкалинского «Динамо», за что мы ему очень благодарны. Фраза Бердыева, которая врезалась в память за последние месяцы? Да я стараюсь прислушиваться абсолютно ко всему, что говорят мне Курбан Бекиевич и Гаджи Муслимович!

— Не так давно появилась информация о предметном интересе к Бердыеву со стороны сборной Азербайджана.

— Бердыев — тренер махачкалинского «Динамо». Точка.

— И у вас есть уверенность в том, что доработает сезон до конца в Махачкале?

— Появляющиеся в СМИ слухи о нем меня не напрягают.

Бердыев возглавляет махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года. Команда занимает первое место в таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 37 очками после 20 туров.

Александр Кокорин уже имеет опыт игры за&nbsp;клуб из&nbsp;Махачкалы. «Если Махачкала выйдет в РПЛ, подумаем о приглашении Кокорина». Газизов — о работе с Бердыевым, Урунове и суде с Федуном

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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