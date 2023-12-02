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Сегодня, 13:01

Газизов рассказал о планах махачкалинского «Динамо» на зимние сборы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимние сборы.

«Начинаем сбор в Махачкале, а потом, 21 января, улетаем в Турцию. Возвращение запланировано на 22 февраля. Запланировано минимум шесть игр, по трем уже есть договоренности. Пока просто не хотелось бы называть соперников, но это достойные клубы, и не только российские», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 20 туров махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-na-sborah-provedem-6-matchej-ne-tol-ko-s-rossijskimi-klubami/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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