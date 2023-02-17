Гендиректор «Шинника» заявил, что многие политики и спортсмены готовы вылететь в Турцию и оказать помощь

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал в каком состоянии находится команда сейчас, спустя несколько дней после скандальной драки в турецком отеле.

«Я уже неоднократно говорил, что журналисты что-то пишут про тяжелое состояние футболистов или какие-то стрелки. Это все бред. Мне никто стрелки не забивает. Более того, у меня есть много сообщений от наших граждан, спортсменов, политического сообщества, которые пишут, что готовы в любое время вылететь в Турцию и оказать любую поддержку и помощь. И не важно, какая это помощь: моральная или финансовая. Надеюсь, сейчас команду поселили в отель без украинских клубов. Я постоянно на связи с сотрудниками команды. Как говорят, футболисты находятся в безопасности. Уже начинается тренировочный процесс», — приводит слова Кулакова «РБ Спорт».

Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».