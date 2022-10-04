Газизов объяснил, почему поддержал Измайлова на посту президента ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о назначении Наиля Измайлова на пост президента ФНЛ.

«Надеемся, что все будет хорошо. Мы поддержали кандидатуру Измайлова. Это грамотный специалист. Я уверен, что он должен проявить себя, как президент ФНЛ», — цитирует Газизова Sport24.

За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11. Один бюллетень по итогам выборов признан недействительным, еще один участник не проголосовал.

Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Он стал главой РПЛ.