Газизов объяснил, почему поддержал Измайлова на посту президента ФНЛ

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о назначении Наиля Измайлова на пост президента ФНЛ.
«Надеемся, что все будет хорошо. Мы поддержали кандидатуру Измайлова. Это грамотный специалист. Я уверен, что он должен проявить себя, как президент ФНЛ», — цитирует Газизова Sport24.
За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11. Один бюллетень по итогам выборов признан недействительным, еще один участник не проголосовал.
Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.
7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Он стал главой РПЛ.