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Сегодня, 15:11

Газизов объяснил, почему поддержал Измайлова на посту президента ФНЛ

Руслан Минаев

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о назначении Наиля Измайлова на пост президента ФНЛ.

«Надеемся, что все будет хорошо. Мы поддержали кандидатуру Измайлова. Это грамотный специалист. Я уверен, что он должен проявить себя, как президент ФНЛ», — цитирует Газизова Sport24.

За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова (президент «Легиона»), — 11. Один бюллетень по итогам выборов признан недействительным, еще один участник не проголосовал.

Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Он стал главой РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-04-gazizov-izmaylov-gramotnyy-spetsialist-uveren-on-dolzhen-proyavit-sebya-kak-prezident-fnl
Первая лига
Наиль Измайлов
Шамиль Газизов
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В «Рубине» высказались о назначении Измайлова на пост президента ФНЛ