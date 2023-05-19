Главный тренер «Алании»: «От наших игроков у меня такое впечатление, будто это воины гор»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал, как ему удалось найти общий язык с игроками команды при разном менталитете.

«Надо быть самим собой, естественным и без фальши. С учетом того, что я родился и вырос на Северном Кавказе, хорошо ментально понимаю ребят, к тому же работал в «Анжи». Плюс я сам по себе очень простой и коммуникабельный человек. Единственные, с кем я никогда не смогу найти общий язык, — это хамы и предатели. Ребята в «Алании» ментально глубокие, правильно воспитаны, духовитые, со стержнем, и мы нашли общий язык с самого первого дня. От наших игроков у меня такое впечатление, будто это воины гор, которые никогда не устают. Я был поражен», — приводит Sport24 слова Василенко.

49-летний специалист возглавил владикавказскую «Аланию» в 2023 году. Ранее он работал в «Факеле», «Мордовии», «Сочи», «Урале», «Анжи», «Краснодаре» и других клубах. В сезоне-2021/22 Василенко был признан лучшим тренером ФНЛ.