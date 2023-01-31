Главный тренер «Балтики» Игнашевич рассказал о планах на второй тренировочный сбор

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о планах на второй тренировочный сбор команды.
«У нас запланировано две игры в формате трех таймов по 45 минут. Будем давать нагрузку в зависимости от состояния игрока во время матча. Кто-то получит 70 минут, кто-то — 90, кто-то — только тайм. Два хороших спарринга: «Акрон», который мы прекрасно знаем, и «Пюник». Для армянской команды это будет последняя игра перед возобновлением чемпионата. Она еще и в Лиге конференций играла осенью, до последнего имела шансы на выход в плей-офф. В ее составе есть хорошие легионеры, команда пытается контролировать мяч, как и «Акрон», а Евгения Игоревича вы хорошо знаете. Любопытно, потому что это является планом подготовки, результат для нас не важен — мы много раз говорили об этом ребятам, он будет важен в чемпионате. А сейчас через спарринги к этим матчам весеннего первенства и нужно подготовиться», — приводит пресс-служба клуба слова Игнашевича.
Второй учебно-тренировочный сбор «Балтики» проходит в Белеке (Турция) и продлится до 10 февраля.
«Балтика» лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко в 20 матчах.
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