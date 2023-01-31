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Сегодня, 09:30

Кононов ответил на вопрос, просили ли его в «Арсенале» ставить в состав сына Аджоева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гурам Аджоев-младший (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о том, как ему работалось с главой клуба Гурамом Аджоевым.

— Как работалось с главой клуба Гурамом Аджоевым?

— Было разное... Не могу сказать, что наши взаимоотношения были стабильными. Возникали разногласия.

— На какой почве?

— Понятно, что он ждал от меня быстрых побед и результатов. Мы их не всегда добивались. Отсюда и разногласия. Ну и кое-какие расхождения возникали по игрокам, однако это чисто рабочие моменты.

— Вас просили ставить в состав Гурама Аджоева-младшего?

— Могу сказать одно. Все решения по составу принимал я. Я отвечал за результат, брал ответственность на себя. Выпускал на поле и включал в заявку только тех, кто соответствовал нашим требованиям и мог давать результат.

— Сейчас у вас есть варианты дальнейшего трудоустройства?

— Пока нет. Надеюсь, предложения будут. Готов к работе.

В сезоне-2022/23 Гурам Аджоев-младший принял участие в двух матчах тульского «Арсенала», провел на поле в сумме 10 минут и не отличился результативными действиями.

Олег Кононов. «Говорят, что я надломился после «Спартака»? Это не так!» Кононов — об увольнении из «Арсенала», своем будущем и команде Абаскаля

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Олег Кононов
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Кононов: «Деспотович получает три миллиона в месяц? Не готов комментировать, но он не соответствовал требованиям»