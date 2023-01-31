Кононов ответил на вопрос, просили ли его в «Арсенале» ставить в состав сына Аджоева

Сегодня, 09:30
Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о том, как ему работалось с главой клуба Гурамом Аджоевым.
— Как работалось с главой клуба Гурамом Аджоевым?
— Было разное... Не могу сказать, что наши взаимоотношения были стабильными. Возникали разногласия.
— На какой почве?
— Понятно, что он ждал от меня быстрых побед и результатов. Мы их не всегда добивались. Отсюда и разногласия. Ну и кое-какие расхождения возникали по игрокам, однако это чисто рабочие моменты.
— Вас просили ставить в состав Гурама Аджоева-младшего?
— Могу сказать одно. Все решения по составу принимал я. Я отвечал за результат, брал ответственность на себя. Выпускал на поле и включал в заявку только тех, кто соответствовал нашим требованиям и мог давать результат.
— Сейчас у вас есть варианты дальнейшего трудоустройства?
— Пока нет. Надеюсь, предложения будут. Готов к работе.
В сезоне-2022/23 Гурам Аджоев-младший принял участие в двух матчах тульского «Арсенала», провел на поле в сумме 10 минут и не отличился результативными действиями.