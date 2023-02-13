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Сегодня, 15:46

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Шаронов: «Выход в РПЛ — это условная задача, мы строим команду в первую очередь»

Алина Савинова
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал о главных целях команды.

«Мы строим команду и клуб в целом. У меня есть информация, что для клуба это важно — планируется строительство базы, манеж, развитие академии и так далее. Выход в премьер-лигу — это условная задача, поэтому мы строим команду в первую очередь.

На встрече с губернатором я сказал, что для клуба очень важно иметь хорошую инфраструктуру и академию. Я прошел через это в «Рубине». Когда я начинал, ничего не было, но сейчас прекрасная инфраструктура», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шаронова.

На данный момент хабаровчане занимают пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 33 очка за 20 туров.

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/roman-sharonov-nazval-tseli-ska-khabarovska
Роман Шаронов
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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