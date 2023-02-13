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Сегодня, 14:45

«Нефтехимик» подпишет Базелюка и просматривает экс-игрока «Зенита» Скроботова

Алина Савинова
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«Нефтехимик» подпишет контракт с нападающим «Акрона» Константином Базелюком, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб из Нижнекамска и «Акрон» близки к завершению сделки.

Также источник отмечает, что на данный момент с командой Кирилла Новикова работает защитник Илья Скроботов, который в начале января покинул «Зенит» в связи с окончанием срока соглашения. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 1 гол в 12 матчах за вторую команду петербуржцев во второй лиге и 1 гол в 4 играх в РПЛ.

29-летний Базелюк в сезоне-2022/23 провел 16 матчей за «Акрон» в первой лиге, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/neftekhimik-podpishet-bazelyuka-i-prosmatrivaet-eks-zenitovca-skrobotova-227518/
Константин Базелюк
ФК Акрон
ФК Нефтехимик
Илья Скроботов
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