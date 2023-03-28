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Сегодня, 20:43

Григорян: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Но система Игнашевича работает»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Григорян высказался о работе Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Игнашевич разбирается в этом футболе с тремя центральными защитниками. Давайте честно: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Тем не менее система работает, и это исключительно заслуга тренера. Что мы видим в исполнении «Балтики»? Длинные передачи — и в 90 процентах случаев выигранный подбор. Подобное можно трактовать как примитив, смотрибельно это или нет. Но вы попробуйте выиграть 90 процентов подборов! Мы разве видим ошибки в подачах на Мусаева или Гузину? Все в цель!» — приводит Metaratings.ru слова Григоряна.

После 24 туров «Балтика» возглавляет таблицу первой лиги, набрав 51 очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoryan-baltika-v-rpl-u-neyo-net-igrokov-urovnya-rubina-no-sistema-rabotaet-eto-zasluga-ignashevicha-239030/
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
Александр Григорян
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