Пикущак — об увольнении из «Акрона»: «Генеральный директор на меня капал»

Бывший тренер «Акрона» Игорь Пикущак рассказал об увольнении из тольяттинского клуба в 2021 году.

«История вообще смешная. Пришел новый генеральный директор, и он решил сменить тренера. Он пришел, взял спортивного директора из Шотландии. Перед отпуском мне сказали, что все нормально, работаем. Я улетел, мне позвонили и заявили, что хотят расторгнуть контракт. Пригласили какого-то испанца, но через несколько месяцев началась СВО, он собрал вещи и уехал. При этом спортивный директор из Шотландии никуда не хотел уезжать, но его попросили. Мы строили команду, все шло хорошо, но начались странные движения со стороны. Я когда прилетел уже за вещами, то позвонил владельцу клуба Морозову. И он объяснил, что генеральный директор на меня капал. Говорил, что я агентский, какой-то еще. Хотя за все время моей работы за деньги пришел только один человек. По сути, собрал костяк, который сейчас борется за выход в РПЛ, а весной показал себя в Кубке», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

40-летний Пикущак работал в тренерском штабе «Акрона» с 2020 по 2021 годы.