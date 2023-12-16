Пикущак рассказал, как отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»

Бывший нападающий и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал, как отреагировал на увольнение Игоря Калешина из «Акрона».

«Немного странно. Знаю Женю, он парень откровенный. Думаю, честно сказал про свое видение. Он сам признался, что выступил сильно откровенно в каких-то интервью. Но клуб частный. Владелец имеет право делать то, что захочет. Однако какие-то цели надо проговаривать до подписания контракта. И либо брать тренера со своими идеями, либо под уже имеющуюся философию», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Под руководством Калешина «Акрон» провел 57 матчей во всех турнирах, одержав 28 побед, 19 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.