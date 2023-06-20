Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:26

Кухарчук: «Желаю «Торпедо» скорейшего возвращения в РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Торпедо» Илья Кухарчук обратился к болельщикам и команде после ухода из клуба.

Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний россиянин выступал за «Торпедо» с января 2023 года.

«Спасибо за все Болельщикам, благодарность за поддержку! Команде — скорейшего возвращения в РПЛ», — написал Кухарчук в соцсетях.

В сезоне-2022/23 он сыграл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. По итогам сезона его команда покинула РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Илья Кухарчук
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Читайте также
Александрова победила Кудерметову в невероятном финале. Из-за дождя он занял более четырех часов
Месси: «Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего»
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голубович: «Деньги трачу только на воду, еду, аренду жилья и коммуналку»