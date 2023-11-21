Источник: Василенко может покинуть пост главного тренера «Алании»

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Главного тренера «Алании» Олега Василенко могут уволить с занимаемой должности, сообщает Metaratings.ru.
Как утверждает источник, 21 ноября наставнику владикавказцев предстоит разговор с руководителями клуба, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе тренера.
50-летний Василенко возглавил «Аланию» в марте 2023 года. В последних 8 турах Мелбет-Первой лиги команда под его руководством одержала 1 победу.
После 19 туров «Алания» с 31 очком занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.