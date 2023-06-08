Каряка заявил, что у «Родины» есть все основания думать и говорить о выходе в РПЛ

Бывший тренер «Родины» Андрей Каряка порассуждал о перспективах клуба и оценил шансы московской команды выйти в РПЛ в этом году.

«Знаю, что у «Родины» стояли определенные задачи на этот сезон, но я не слышал, что они хотят выйти в РПЛ. «Родные» хотели обкатать команду, подготовить ее к следующему году. Но они выстрелили в этом году, попали в стыки, молодцы. У нас с «Торпедо» не было планов тоже сразу выйти в РПЛ. Автозаводцы хотели выход в элитный дивизион приурочить к постройке стадиона. Но в итоге заняли первое место в Первой лиге, не отказываться же было от РПЛ? Конечно, в этом сезоне у команды не все получилось, но это уже второй вопрос. Счет 3:0 хороший задел для «Пари НН». Тем более Юран там наладил игру в обороне. Может быть, команда не так ярко впереди играет. Но они сыграли в ничью со «Спартаком», победили «Сочи». Эта команда мало пропускает. Конечно, может всякое случиться, но «Родине» забить три гола в ворота «Пари НН» в гостях будет очень тяжело. Всем клубам Первой лиги в этом году будет тяжело пробиться в РПЛ. У «Родины» есть все основания думать и говорить о выходе в РПЛ. Это все не просто разговоры, клуб может выйти в элитный дивизион и на равных бороться со всеми командами. У них для этого есть предпосылки», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

7 июня «Пари НН» обыграл «Родину» в гостях в первом переходном матче за право играть в РПЛ в сезоне-2022/23. Ответная встреча состоится 10 июня в «Нижнем Новгороде» и начнется в 14:30 по московскому времени.