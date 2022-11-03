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Сегодня, 15:40

КДК дисквалифицировал тренера «Рубина» Кузьмина на три матча за оскорбление судьи

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что тренер «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на три матча по итогам игры 16-го тура Первой лиги против «Балтики» (3:3).

«Кузьмин использовал ненормативную лексику и оскорбил арбитра. Это рецидив, у него уже был такой эпизод. Кузьмин дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча. Также он получил штраф в размере 150 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Помимо этого, Кузьмин был оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Аналогичные наказания получили главный тренер казанцев Леонид Слуцкий и еще один тренер «Рубина» Олег Веретенников.

Олег Кузьмин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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