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Сегодня, 15:42

КДК РФС не стало назначать махачкалинскому «Динамо» техническое поражение после игры с «КАМАЗом»

Константин Белов
Корреспондент
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РФС отказал «КАМАЗу» в просьбе присудить «Динамо» Махачкала техническое поражение в матче 26-го тура первой лиги. Вместо этого «Динамо» оштрафовано на 25 тысяч рублей.

«КАМАЗ» обратил внимание КДК на то, что во время игры на поле в составе махачкалинского клуба не было игрока 2001 года и младше, что установлено регламентом турнира.

«В удовлетворении заявления «КАМАЗа» на результат матча с махачкалинским «Динамо» по статье 99 Дисциплинарного регламента РФС отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения №?1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение регламента соревнований первой лиги (пункт 10.15) — оштрафовать «Динамо» на 25 тысяч рублей", — сказано в заявлении РФС.

На данный момент «Динамо» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 43 очка. «КАМАЗ» идет на 13-й позиции, набрав 38 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК КАМАЗ
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