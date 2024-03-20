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Мелбет-Первая Лига

20 марта, 03:10

Новиков: «В «Спартак» никогда не пойду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков ответил на вопрос, может ли он согласиться на работу в московском «Спартаке».

«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду. Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

«Нефтехимик» после 23 туров занимает 8-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 33 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-novikov-menya-ne-pozovut-v-spartak-e-to-nevozmozhno-na-geneticheskom-urovne/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Новиков
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