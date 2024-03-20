Новиков: «В «Спартак» никогда не пойду»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков ответил на вопрос, может ли он согласиться на работу в московском «Спартаке».

«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду. Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

«Нефтехимик» после 23 туров занимает 8-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 33 очка.