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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:55

Кирьяков ушел с поста главного тренера «Ленинградца»

Алина Савинова
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Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера команды из Ленинградской области назначен 41-летний Максим Астафьев.

Кирьяков возглавлял «Ленинградец» с июня 2021 года. Под руководством 54-летнего специалист команда провела 95 матчей, одержав 51 победу, потерпев 26 поражений и 18 раз сыграв вничью.

На данный момент «Ленинградец» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
Сергей Кирьяков
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