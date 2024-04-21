Кирьяков ушел с поста главного тренера «Ленинградца»

Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера команды из Ленинградской области назначен 41-летний Максим Астафьев.

Кирьяков возглавлял «Ленинградец» с июня 2021 года. Под руководством 54-летнего специалист команда провела 95 матчей, одержав 51 победу, потерпев 26 поражений и 18 раз сыграв вничью.

На данный момент «Ленинградец» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.