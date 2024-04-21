Кирьяков ушел с поста главного тренера «Ленинградца»

Сегодня, 14:55
Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца», сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера команды из Ленинградской области назначен 41-летний Максим Астафьев.
Кирьяков возглавлял «Ленинградец» с июня 2021 года. Под руководством 54-летнего специалист команда провела 95 матчей, одержав 51 победу, потерпев 26 поражений и 18 раз сыграв вничью.
На данный момент «Ленинградец» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.