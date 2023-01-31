Кононов: «Деспотович получает три миллиона в месяц? Не готов комментировать, но он не соответствовал требованиям»

Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о финансовых проблемах тульского клуба.

— Это правда, что задолженность по зарплате перед командой составляла два месяца? Как это сказывалось на настрое игроков?

— Может быть, и в этом где-то кроется причина неудачных матчей «Арсенала». Но, сами понимаете, экономическая ситуация в стране довольно непростая. Мы осознавали, что задержки связаны именно с этим. Старались не обращать внимания на такие вещи. Где-то, возможно, у игроков в голове и были какие-то не самые приятные мысли. Однако тренерский штаб все делал для того, чтобы подопечные думали не о долгах клуба, а исключительно о предстоящем матче.

— При этом у вас в команде был нападающий Деспотович. Серб получает какую-то невероятную зарплату (по некоторым данным, около трех миллионов рублей в месяц), однако вышел на поле всего пять раз и не отметился результативными действиями.

— Не могу говорить про финансовые условия его контракта. Для меня на первом месте стоят спортивные показатели, игровая форма. Если брать конкретно Деспотовича, на тот период он не соответствовал тем требованиям, которые должны выполнять футболисты его уровня.

Деспотович перешел в «Арсенал» на правах свободного агента в феврале 2022 года. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за команду, его контракт действует до конца декабря 2024 года.