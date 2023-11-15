Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:29

Кормильцев назвал Зырянова идеальным кандидатом на пост главного тренера «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев считает, что бывший тренер «Черноморца» Константин Зырянов мог бы возглавить московскую команду.

«Буду только приветствовать, если в «Торпедо» появится тренер, который многое отдал этой команде как игрок, сделал там себе имя. Причем, в тренерском штабе у Зырянова – Дмитрий Вязьмикин, знаменитый торпедовский бомбардир.

Торпедовские традиции должны поддерживаться. И я думаю, Константин Зырянов – идеальный кандидат на должность главного тренера», – цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

15 ноября 46-летний специалист покинул пост главного тренера «Черноморца». Экс-игрок сборной России заявил «СЭ», что не удивлен этому решению руководства новороссийского клуба.

 

Источник: «РБ Спорт»
Константин Зырянов
Сергей Кормильцев
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
1
Обсудить
Читайте также
Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз
Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Боярский считает, что Зырянов не пропадет после увольнения из «Черноморца»